صناع عمل مش روميو وجولييت يعلنون تأسيس نادي أصدقاء للجمهور

على الحجار يهدي دعوتين لحفلاته لأكثر الجمهور حضورا للعرض

عصام السيد يمنح الأب بطرس دانيال عضوية نادي أصدقاء مش روميو وجولييت

أقام صناع العرض المسرحي "مش روميو وجولييت" بطولة الفنان علي الحجار والفنانة رانيا فريد شوقي، من إخراج عصام السيد، مؤتمرا صحفيا بمقر المسرح القومي بالعتبة، احتفالا باقتراب إيرادات العرض من مليون جنيه بعد 66 ليلة عرض.

وافتتح المخرج عصام السيد، المؤتمر بالتأكيد على أن هذا اللقاء كان من المفترض أن ينعقد قبل افتتاح العرض، إلا أن الظروف أجّلته لما بعد الافتتاح، وقال: “هذا المؤتمر يُقام لتوجيه الشكر للجمهور الذي دعمنا ووقف بجانبنا، مما جعل الحملة الدعائية للعرض تفوّقت على أي عرض آخر بفضل دعم الجمهور، والجمهور هو من قام بالدعاية للعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان لذلك دور كبير في نجاحنا".

ومن جانبه أشار الفنان علي الحجار، إلى أهمية الدعاية لأي عمل مسرحي، خصوصا في ظل غياب الدعم المالي للدعاية. وأضاف: “المفاجأة الأولى التي نقدمها اليوم هي أننا حققنا إيرادات تقترب من مليون جنيه بعد 66 ليلة عرض، منهم 3 ليالٍ بدون مقابل بدعاية قام بها الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "وجدنا أن الليلة كسبت 16 ألف جنيه بدعاية نحن من نقوم بها على السوشيال ميديا، لذا قررنا أن آخر 7 تذاكر للوصول لمليون جنيه سيُمنحون دعوات مجانية ولهم دعوتان لحفلاتي في أي حفلة يختارونها".

فيما قال الفنان ميدو عادل، خلال المؤتمر الصحفي، إن "المسرح قائم ومسرح الدولة ناجح، وبما أنني واحد من أبناء مسرح الدولة فلابد أن أؤكد أن مسرح الدولة مهم، وأنا وجيلي نتمني بناء العديد من المسارح الجديدة".

وتابع: "المفاجأة الثانية التي سنعلنها اليوم هي أننا سنعرض يوم الأحد من كل أسبوع عرض ماتينيه في السابعة مساءً، وستكون هناك تخفيضات لكل شباب الجامعات".

ومن جانبها قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، وهي من أبطال العرض المسرحي: "مش روميو وجولييت بالنسبة لي مسرحية خاصة، وأنا قدمت الكثير من المسرحيات، وأول وقوف لي كان على خشبة المسرح القومي، فالمسرح القومي بالنسبة لي له مكانة خاصة، ومش روميو وجولييت ليست فقط مسرحية ناجحة على خشبة المسرح، ولكنها ناجحة في كواليسها، لأن ما يحدث في الكواليس مهم جدا، مش روميو وجولييت هي طاقة حب بالنسبة للجمهور، وهي تتحدث عن الحب وهي رواية بتتقدم في 2024 ولكن بداخلها زمن الستينات، أنا سعيدة بوجودي معاهم جدا".

فيما أعلن الفنان عزت زين، تدشين عضوية نادي أصدقاء مش روميو وجولييت، حيث قال: "النادي مفتوح لكل من وصل سنه 18 سنة، والعضوية تمنح لكل من حضر عرض مش روميو وجوليت 3 مرات، وهذه العضوية ستمنحنا معاملة Vip، ورقم تليفون يستطيع أن يحجز من خلاله للعرض في أي وقت، وهيكون عضو على جروب خاص بمش روميو وجولييت، كما سيشاهد فيديوهات التي نصورها في الكواليس، وهذه العضوية بالفعل تم منحها للبعض وسيعلن عن أسمائهم المخرج الكبير عصام السيد".

وشهد المؤتمر، إعلان الفنانة أميرة أحمد إحدي بطلات العرض، إطلاق المخرج عصام السيد، ورشا فنية للجمهور يتم تقديمها مجموعة من صناع العمل بشكل مجاني، سيتم الإعلان عن آلية التقديم إليها قريبا،

وفي نهاية المؤتمر الصحفي منح المخرج عصام السيد، عضوية نادي أصدقاء"مش روميو وچولييت" الذي أعلن عن تدشينه الفنان عزت زين، لعدد من الشخصيات التي قدمت دعمها للمسرحية ومنهم الأب بطرس دانيال والإعلامية بوسي شلبي.

وعبر الأب بطرس دانيال عن سعادته بمشاهدة العرض، مؤكدا قوة الفن في نشر رسائل إيجابية في المجتمع، كما شاركت الإعلامية بوسي شلبي تجربتها مع المسرح ودعمها للأعمال الفنية الوطنية.