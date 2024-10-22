من يدير المعارك في غزة بعد استشهاد يحيى السنوار؟ قيادي بحركة حماس يكشف

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كشف عضو المكتب السياسي والمستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، الشخص الذي يدير المعارك في قطاع غزة، بعد استشهاد زعيمها يحيى السنوار.

وقال خلال مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن رئيس الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، موجود في قطاع غزة ويدير المعركة بكل تفاصيلها.

وأشار إلى أن «الضيف» يدير كل الكتائب الموجودة من رفح إلى بيت حانون، مؤكدًا أنه سيواصل مهامه كقائد عام لكتائب القسام.

وحول إدارة شئون الحركة، أوضح أن «حماس» مُقسمة إلى مجموعة من المناطق والمكاتب المتخصصة؛ كالعلاقات والإعلام والاتصالات وغيرها.

وأضاف: «هذه حركة مؤسساتية، لها قيادة موجودة تعمل، وإن غاب رئيس المكتب السياسي للحركة، فإن قادة وأعضاء المكتب السياسي يواصلون الخطة المرسومة كل في تخصصه».