بوشكوف: السياسة الأمريكية ستسوء بفوز هاريس أكثر من بايدن

أكد رئيس لجنة سياسة المعلومات بالمجلس الفدرالي الروسي أليكسي بوشكوف أنه إذا فازت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في الانتخابات سيكون كل شيء في عهدها أسوأ من عهد الرئيس جو بايدن.



وكتب بوشكوف على "تلغرام": " "في عهد هاريس، سيكون كل شيء كما هو الحال في عهد بايدن، وأسوأ. حيث كان بايدن محرجا إلى حد ما من الدعوة إلى الرقابة المباشرة وانتهاك دستور الولايات المتحدة بشكل مباشر. أما الذي سيأتي بعده فليس لديه أي تأنيب للضمير".

وأشار إلى أن العدوانيين والجشعين للسلطة "سيحولون أمريكا إلى دكتاتورية كاملة، وهو ما لا يمل إيلون ماسك من التحذير منه".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر. وسيمثل الحزب الديمقراطي هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.