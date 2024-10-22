 مصادر إسرائيلية: لا تغيير بالمفاوضات مع حماس بعد مقتل السنوار - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 5:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصادر إسرائيلية: لا تغيير بالمفاوضات مع حماس بعد مقتل السنوار

وكالات
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 5:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 5:14 م

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة تأكيدها أن "وضع مفاوضات المحتجزين لم يتغير بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار".

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، اليوم الثلاثاء، في زيارة هي الـ11 له منذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة، في وقت تستمر فيه مطالبات داخل إسرائيل بضرورة التوصل إلى صفقة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ويبحث بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين احتمالات تحريك المفاوضات الرامية لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب على غزة، إلى جانب خفض حدة الضربة الإسرائيلية المتوقعة ضد إيران وإيجاد تسوية محتملة على جبهة لبنان.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن جولة بلينكن في الشرق الأوسط ستبدأ بإسرائيل، لكنها لم تحدد الدول الأخرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك