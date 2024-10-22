محافظ البحيرة تتابع التزام سائقي سيارات الأجرة والتاكسي بالتعريفة الجديدة

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة تفقدية لمتابعة مدى تطبيق سائقي سيارات التاكسي والسيرفيس، التعريفة الجديدة والالتزام بخطوط السير، وعدم تجزئة الخطوط.

وشملت جولة المحافظ، شارع عبد السلام الشاذلي ومدخل المحافظة، حيث استوقفت محافظ البحيرة عددًا من سيارات التاكسي والميكروباص، مؤكدة التزام السائقين بالأجرة المقررة، واطمأنت من الركاب عن مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة لتجنب استغلالهم.

وشددت "عازر"، على ضرورة التزام التاكسي بالتعريفة المقررة وعدم تجزئة خطوط السير بالنسبة للسرفيس، مؤكدة الالتزام بخطوط السير المقررة.

كما دعت المواطنين إلى دفع الأجرة المحددة والالتزام بها، وخلال الجولة تم رصد عدد من المخالفات، أبرزها عدم تشغيل العدادات والامتناع عن تطبيق التعريفة الجديدة.

ووجهت المحافظ، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين وتوفير خدمات نقل لائقة تتناسب مع احتياجاتهم.

كما شددت على إدارة المرور بتكثيف الحملات التفتيشية لضمان استمرارية الالتزام، وحثت المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الخطوط الساخنة المتاحة، مشيرة إلى أن المحافظة ستظل دائمًا في خدمة المواطنين وتسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وعدم المغالاة عليهم.

وفي ختام جولتها، التقت محافظ البحيرة، بعدد من المواطنين، واستمعَت إلى شكواهم ومطالبهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدة حرصها على الاستجابة وسرعة بحث تلك المطالب بما يحقق راحة المواطنين ويساهم في تيسير حياتهم اليومية.