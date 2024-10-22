فرنسا: حان الوقت لنعمل على نشر قوة ردع غير نووي في أوكرانيا

صرح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو بأن الوقت حان للعمل على نشر قوة للردع غير النووي على أراضي أوكرانيا.



وقال لوكورنو تعليقا على "خطة النصر" التي قدمها الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، في حديث لقناة LCI، يوم الاثنين، إن "خطة النصر هذه هي بداية الطريق السياسي. ومن الضروري أن نطرح سؤالا: ماذا بعد".



وتابع قائلا: "تصوروا وقف إطلاق النار أو اتفاقية سلام، ستفهمون أن مسألة نشر قوة الردع غير النووي على أراضي أوكرانيا... لتكون قادرة على التصدي للتهديد الجديد من جانب روسيا، ومن الواضح أن هذه هي المسألة التي يجب أن نعمل عليها".

واعتبر لوكورنو أن خطة زيلينسكي تتضمن "عددا من البنود المثيرة التي يجب دراستها".

وأعرب عن اعتقاده بأن "هناك إرادة للعمل السياسي (من جانب أوكرانيا). وفي وقت معين سيكون من الضروري القيام بذلك، حيث ستستأنف أوكرانيا الحوار مع روسيا".

وكان زيلينسكي قد قدم ما يسميه "خطة النصر" يوم 16 أكتوبر، وهي تتضمن رفع القيود عن استخدام الأسلحة الغربية لاستهداف الأراضي الروسية ودعوة أوكرانيا إلى الناتو ونشر "قدرات للردع غير النووي".