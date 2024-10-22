هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب

توقع ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، إقامة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، في موعده المحدد له سالفا، الخميس المقبل.

قال ثروت سويلم، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن ما حدث خلال لقاء الزمالك وبيراميدز، مجرد نرفزة ملعب، مشددا على احترامه الكامل لدولة الإمارات الشقيقة.

أضاف:" أتوقع حل الأزمة وإقامة نهائى كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، فى موعده بشكل طبيعي".

شدد ثروت سويلم : "لم أطلب تغيير لائحة بطولة كأس مصر من أجل الأهلي وتصريحاتي فسرت بشكل خاطئ، وعامر حسين لم يجامل أحد وماردده البعض كلام لا أساس له من الصحة".