إسرائيل تعلن اعتزامها شن المزيد من الهجمات على مؤسسة القرض الحسن

قالت إسرائيل في وقت متأخر اليوم الاثنين إنها تعتزم شن المزيد من الهجمات في لبنان ضد مؤسسة القرض الحسن المالية التي يديرها حزب الله والتي استهدفتها الليلة الماضية وتقول إنها تستخدم ودائع العملاء لتمويل هجمات ضد إسرائيل.

وتعرض ما لا يقل عن 15 فرعا من فروع القرض الحسن للقصف في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في الأحياء الجنوبية لبيروت، وفي جنوب لبنان وفي وادي البقاع شرق لبنان، التي يمتلك حزب الله حضورا قويا فيها. وأدت إحدى الغارات إلى تدمير مبنى مكون من تسعة طوابق في بيروت بالكامل، وكان بداخله أحد فروع المؤسسة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر تحذيرات بالإخلاء قبل الغارات، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري في وقت متأخر اليوم الاثنين إن إسرائيل تخطط لمزيد من الضربات في الساعات المقبلة. وأفاد سكان منطقة الأوزاعي الساحلية، بالقرب من مطار بيروت، بوقوع غارات جوية بعد تحذيرات إخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي.

وحاولت مؤسسة القرض الحسن التي لديها أكثر من 30 فرعا في مختلف أنحاء لبنان طمأنة العملاء قائلة إنها أخلت كل الفروع ونقلت الذهب وغيره من الودائع إلى مناطق آمنة.