إبراهيم فايق يكشف مصير نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن مصير مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بعد الأزمة الراهنة حاليًا بشأن ثلاثي الفريق الأبيض بإلامارات.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 24 من أكتوبر الجاري، على ملعب محمد بن زايد، في العاصمة أبوظبي، بدولة الإمارات.

وكتب فايق عبر حسابه على منصة «إكس»: «رغم كل الأحداث مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في ميعادها».

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أعلن في وقت سابق، أن مجلس إدارة الأبيض يدرس الإعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة في أقرب وقت بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة، بحسب بيانه.

وحجز الزمالك مقعده في نهائي السوبر المصري بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بينما ضرب الأهلي موعدًا في النهائي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدفي مقابل هدف.