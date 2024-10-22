محافظ الغربية يتابع رصف طبقة الأسفلت بشارع البروة في بسيون

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الأعمال الجارية في فرد طبقة الأسفلت بشارع البروة ببسيون بطول 200 متر، وعرض 7 أمتار ضمن خطة رد الشيء لأصله.

وأشار "الجندي"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن الشارع يعد من الشوارع الحيوية المهمة بمدينة بسيون، ومحور رئيس يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم، لافتًا إلى أن أعمال التطوير والرصف الجارية به ستساهم في تيسير الحركة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد المحافظ، خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.