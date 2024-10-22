 طائرات الاحتلال تشن 13 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طائرات الاحتلال تشن 13 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 10:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 10:24 ص

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الحريري أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص من بينهم طفل وإصابة 24 آخرين بجروح وإحداث أضرار كبيرة في المستشفى.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن 13 غارةً شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحة أن طائرات الاحتلال استهدفت مناطق حارة حريك، والأوزاعي، والغبيري، والرويس، وبرج البراجنة، والسان تيريز، في حين استهدفت غارة المنطقة المحيطة بمستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت في وقت سابق اليوم بلدات: دير سريان، وكفر جوز، وحاروف، والحنية، وبرعشيت، وعيتا الشعب، والخيام، والمروانية، والأنصار، ومجدل زون، والمنصوري، وياطر، والهرمل، وشحور، وطاريا، وبوداي، ودورس، وشعت، والخرايب في جنوب لبنان والبقاع.


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