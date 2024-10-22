سيميوني يعلن عودة جوليان ألفاريز لتشكيل أتلتيكو مدريد أمام ليل

أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد عودة جوليان ألفاريز، لاعب الفريق إلى التشكيل الأساسي في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام ليل الفرنسي، مؤكدًا أن اللاعب الأرجنتيني يتحسن باستمرار وبدأ يظهر كل ما يميزه.

وقال دييجو سيميوني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: "جوليان يتحسن باستمرار، ويشعر براحة أكبر في المدينة ومع زملائه ومع الفريق، وبدأ يظهر كل ما يميزه. إنه لاعب من نوع خاص لا أشك في أنه سيقدم أداء مميزا أينما لعب".

وأضاف: "ليل فريق يلعب كرة قدم جميلة جدا. النتائج التي يحققها تؤكد جودته. فقد فاز على ريال مدريد مؤخرا، ويقدم أداء تنافسيا جدا في الدوري".

وتابع: "رغم خسارته في دوري أبطال أوروبا أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، لكنه يمتلك فريقًا جيدًا بلاعبين يتمتعون بمهارات عالية، ويعتمدون على أسلوب لعب هجومي مبني على التمرير القصير".

وأكمل: "عدم اللعب الجيد وارتكاب الأخطاء الجماعية يؤثر سلبا على الفريق"، في إشارة إلى الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الفريق 4-0 أمام بنفيكا في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا، مما وضع أتلتيكو في موقف صعب.

وأتم دييجو سيميوني تصريحاته قائلًا: "تجاوزت حاجز الألف نقطة في الليجا بعد الفوز على ليجانيس؟ دائمًا كنت واثقا بما أقوم به. لقد كنت محظوظا بالعمل مع فريق عمل متميز وباللعب بلاعبين مميزين على مدار السنوات الـ 12 الماضية، وأنا ممتن لهم جميعًا".