إعلام عبري: منازل كبار المسئولين الإيرانيين أضيفت كأهداف محتملة لهجوم إسرائيل



يترقب العالم الرد الإسرائيلي على إيران، بعد قصف الأخيرة عدة مواقع إسرائيلية في بداية أكتوبر الحالي، ردا على اغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ومسئول إيراني بارز، بغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت في سبتمبر الماضي، فيما شملت الأهداف المتوقعة مواقع نفطية وأخرى عسكرية.

ولكن الجديد فيما يتعلق ببنك الأهداف المتوقع هذه المرة، هو إضافة منازل كبار المسئولين الإيرانيين كأهداف محتملة لهجوم إسرائيل، بعد محاولة استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بطائرة مسيرة قبل أيام.

ونقلت "القناة 14" عن مسئولين إسرائيليين قولهم إنه استعدادا لشن هجوم على إيران، فإن اعتبارات الرد على محاولة اغتيال نتنياهو وعائلته ستدرج أيضا ضمن الأهداف بعد استهداف طائرة مسيرة لمنزله في قيساريا، وفقا لموقع "الحرة" الإخباري.

وذكرت القناة "لقد وضعت الخطط بالفعل على طاولة صناع القرار، وقد قدم المستوى العسكري والموساد الخطط لرئيس الوزراء ووزير الدفاع (...) ولدى إسرائيل مجموعة واسعة من الخيارات، مثل المنشآت النووية والنفطية، والأهداف العسكرية والحكومية. وفي نهاية الأسبوع الماضي، تمت إضافة منازل كبار المسئولين في إيران إلى بنك الأهداف".