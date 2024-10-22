إسرائيل تقصف مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت

تعرضت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت مرة أخرى لعدة غارات جوية إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن حي حارة حريك، بالقرب من المطار، تعرض للقصف، وكذلك المنطقة المحيطة بالمستشفى الجامعي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل عدة أشخاص في الغارات.

وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري عن تنفيذ مزيد من الهجمات تهدف إلى تقويض تمويل حزب الله.

وقال هاجاري إنه خلال غارة على دمشق تم القضاء على رئيس الذراع المالي لحزب الله ، الذي جاء خلفا لرئيس الذراع المالي السابق الذي قتل سابقا.

وأضاف المتحدث أنه تم تحديد مخزن تحت الأرض يحتوي على ملايين الدولارات من النقود والذهب تحت مستشفى خاص "في قلب بيروت". وذكر أن مستشفى الساحل لن يتم قصفه ودعا السلطات اللبنانية إلى عدم "السماح لحزب الله باستخدام الأموال للإرهاب وشن هجمات على إسرائيل".

وقال هاجاري:"لن نضرب المستشفى نفسه. أود أن أؤكد: نحن لسنا في حرب مع شعب لبنان، نحن في حرب مع حزب الله".

ومن جهته، نفى مدير المستشفى، فادي علامه ، هذه الاتهامات، وأكد في مقابلة مع التلفزيون اللبناني أنه سيتم إخلاء المستشفى كإجراء احترازي. وأكد أن المستشفى ليس له أي صلة مع الأحزاب السياسية ودعا الجيش اللبناني والسلطات إلى تفتيشه.