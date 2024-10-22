محافظ شمال سيناء يفتتح معرض «امرأة سيناوية منتجة»

افتتح اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، معرضا بعنوان "امرأة سيناوية منتجة"، والذي نُظم بالتعاون بين مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بشمال سيناء.



ويأتي المعرض ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وحملة "إيد في إيد هننجح أكيد"، وأثناء افتتاح المحافظ للمعرض، استمع إلى شرح وافٍ من قبل العارضين الذين شاركوا من مختلف مدن المحافظة.

وأثنى المحافظ، في كلمته، على هامش المعرض على النماذج المشاركة وقصص الكفاح، والتي بدأت بأبسط الأشياء ثم انتقلت منتجاتها إلى باقي الجمهورية، ودول خارجية، موضحا أن المشروعات الصغيرة الحكومية هي الضلع الثالث للتنمية، وتصنع قفزات اقتصادية هائلة ويمكن أن تسد ما لم تصل إليه الدولة أو القطاع الخاص، ولكن بشرط أن تكون القروض ليست بالكبيرة حتى يستطيع المقترض السداد.

وأضاف المحافظ، أن هذا المعرض عمل مجتمعي قوى ينمى المجتمع، موجها الشكر لجميع الجهات القائمة عليه وأنه مبني على أسس علمية وقائم على تدريب لكل الأسر والعارضين المشاركين.

وجه المحافظ، بضرورة إقامة معارض مماثلة طوال العام في جميع مراكز المحافظة، مؤكدا دعمه الكامل لمعارض المنتجات اليدوية من أجل إتاحة الفرصة أمام صغار المنتجين لتسويق منتجتهم، وتشجيعهم على مزيد من الإنتاج لزيادة دخلهم، والحد من البطالة وتوفير فرص عمل.