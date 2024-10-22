 نقيب الجواهرجية بعد زيادة السبيكة وزن كيلو 3500 جنيه في أسبوع: استثمروا في الفضة.. ستصل لـ60 ألفا - بوابة الشروق
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نقيب الجواهرجية بعد زيادة السبيكة وزن كيلو 3500 جنيه في أسبوع: استثمروا في الفضة.. ستصل لـ60 ألفا

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 11:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 11:06 م

قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، إن سعر سبيكة الفضة وزن كيلو قفزت إلى 55 ألف جنيه، مسجلة زيادة قدرها 3500 جنيه، مقارنة بسعر الأربعاء الماضي والبالغ 51.5 ألف جنيه.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الثلاثاء، إلى أن نسبة الزيادة خلال أسبوع واحد بلغت 7%، لافتا أن ارتفاع أسعار الفضة في البورصة العالمية 34.85 دولار؛ انعكس على الأسعار المحلية.

ورد تلك الارتفاعات إلى تداعيات الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، متوقعا موجة جديدة من ارتفاع أسعار الفضة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأعرب عن اعتقاده بوصول سعر السبيكة إلى 60 ألف جنيه خلال فترة قريبة، ناصحا بالتوجه نحو الاستثمار في الفضة خلال الفترة الحالية، مشددا على ضرورة عدم البيع إلا في حالات الضرورة القصوى.

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