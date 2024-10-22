 الجيش الإسرائيلي: 3 مروحيات فشلت باعتراض طائرات هجوم قيساريا - بوابة الشروق
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الجيش الإسرائيلي: 3 مروحيات فشلت باعتراض طائرات هجوم قيساريا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 5:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 5:22 م

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن جيش الاحتلال تأكيده أن المروحيات الثلاث التي أُرسلت لاعتراض الطائرات بدون طيار التابعة لحزب الله اللبناني في هجوم قيساريا، الذي استهدف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فشلت في مهامها.

وفي وقت سابق من اليوم، تبنى مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف مسئولية الحزب الكاملة عن استهداف قيساريا وتحديداً منزل نتنياهو.

وهدد حزب الله نتنياهو بالقول: "إذا لم تصل إليك أيدينا في المرة السابقة فإن بيننا الأيام والليالي والميدان".

وأكد عفيف، في مؤتمر صحفي من الضاحية الجنوبية لبيروت، ثقة حزب الله الكاملة برئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً أنه "لا مفاوضات تحت النار".

وقال عفيف إن "القصف الذي استهدف مراكز القرض الحسن لا مبرر له على الإطلاق"، مضيفا: "مؤسسة القرض الحسن هي مؤسسة مدنية مرخصة وحزب الله لا يستلم مخصصاته منها".

وأشار إلى أن "ما ينتزع من الأسرى من تصريحات وأقوال تحت الضغط لا قيمة له على الإطلاق"، مضيفاً أنه "لن يطول الوقت حتى يكون لدينا أسرى للعدو وسنتفاوض عليهم".

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