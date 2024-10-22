هيئة تنشيط السياحة: فيديو كلب الأهرامات من الصدف الحلوة

علق عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، على مقطع فيديو «كلب الأهرامات» والذي تصدر اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنحاء العالم، على مدار الأيام الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، اليوم الثلاثاء: «فيديو كلب الأهرامات من الصدف الحلوة اللي بتحصل».

وأشار إلى أن الأشخاص حول العالم تمكنوا من مشاهدة هذا المقطع، بسبب واحد من الأنشطة التي بدأت مصر الاعتماد عليها في ترويج المقاصد السياحية وهي «الطيران الشراعي فوق المناطق الأثرية».

وذكر أن «مقطع الفيديو يبعث برسالة جميلة للغاية؛ تمنح بعدًا آخر للسياحة في مصر»، قائلًا إن البعض بدأ الترويج لأن «أنوبيس» مازال يحرس الأهرامات.

وعن قول البعض إن مقطع الفيديو روّج للسياحة في مصر بصورة أكبر مما تفعله حملات الهيئة، عقب: «إحنا مزعلناش لإن في حاجات بتحصل صدفة، ومحتوى الإنسان العادي أكثر مصداقية، لإنه بيوصل من الناس للناس وبيتشاف بشكل طبيعي».

وأوضح أن الأشخاص حول العالم يهتمون بالكلاب والحيوانات الأليفة، مختتمًا: «دي حاجة تسعدنا وإضافة لأي منتج ترويجي».

وحاز المقطع الذي نشره سائح أمريكي يدعى مارشيل موشل، على حسابه في منصة «تيك توك»، الثلاثاء الماضي، خلال تحليقه بطائرة شراعية آلية، يرصد كلباً يتجول فوق قمة الهرم وينبح على الطيور، على إعجاب الملايين حول العالم، ما اعتبره بعض المتابعين أفضل مقطع ترويجي للسياحة في مصر.

وأطلق البعض على الكلب لقب «سفير السياحة المصرية» أو «أنوبيس المصري»، نسبة إلى الإله المصري القديم أنوبيس والذي كان يتم تصويره على شكل كلب.