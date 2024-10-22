مدرب الخلود السابق: ديانج «دبابة» ويستطيع اللعب في أوروبا

أشاد باولو دوراتي، المدير الفني السابق للخلود السعودي، بالمالي أليو ديانج، لاعب الأهلي المعار إلى الخلود، مؤكدا قدرة الدولي المالي على اللعب في أي فريق في أوروبا.

قال دوراتي في تصريحات عبر برنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" أليو ديانج لاعب مميز وله شخصية على أرضية الملعب ويلعب كرة القدم بطريقة السهل الممتنع ويمتلك قوة بدنية رائعة ويقدم حاليا مع فريق الخلود السعودي عروضا قويا وذلك بسبب خبراته الكبيرة التي اكتسبها خلال لعبه مع الأهلي".

أضاف:" اختياري له حينما كنت مدربا للخلود كان موفقا وما زالت مقتنعا به .. الدبابة المالية ديانج يمكنه بكل سهولة يلعب في أي فريق أوروبي فهو لاعب كبير ويستحق بكل تأكيد الاحتراف في أحد الدوريات الاوروبية".

أشار:" عندما كنت مدربا لفريق الخلود كنت أود التعاقد مع ٣ أو ٤ لاعبين مصريين لكن قراري لم يكن في يدي فقط، بل أيضا في يد إدارة الفريق السعودي".

أتم:" لكن مصر تمتلك العديد من اللاعبين المميزين ولا أود الكشف عن اسماء هؤلاء اللاعبين المصريين حتى لا يتم تشتيت انتباهم حاليا مع أنديتهم".