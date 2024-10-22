تعليم المنيا: مدارس التعليم المجتمعي فرصة للأطفال المحرومين من التعليم نتيجة الظروف الاقتصادية

أوضح الدكتور علي عبدالسلام رجب مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن مدارس التعليم المجتمعي فرصة توفرها الدولة لتعليم أطفال فوق سن التاسعة حرمتهم الظروف الاقتصادية من الالتحاق بالمدارس العامة، وإلقاء الضوء على نماذج مشرفة استطاعت استكمال تعليمها حتى تخرجت من الجامعات، مؤكدا أنه من الضرورة تغيير الفكر السائد عن مدارس التعليم المجتمعي كمدارس للمتسربين من التعليم.

يأتي ذلك خلال اجتماع مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بحضور أعضاء إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، شعبان محروس فتح الباب، إيمان محمد أحمد، وأعضاء إدارة التعليم المجتمعي، حيث تمت مناقشة الأوضاع العامة لمدارس التعليم المجتمعي البالغ عدد فصولها 448 فصلا، من بينها مدارس تم دعمها عن طريق إحدى مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع أحد البنوك المصرية، كما تطرق الاجتماع إلى تنفيذ ما ورد في الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2024 .

وشدد مدير المديرية، على تطوير ورفع كفاءة وجودة التعليم بمدارس التعليم المجتمعي، من خلال تنظيم عدد من التدريبات لرفع المهارات المهنية للمعلمات.



