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كشف "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، عن إدخال صاروخ دقيق جديد للخدمة يحمل اسم "نصر 2".



وأوضح "حزب الله" أن صاروخ "نصر 2" دخل الخدمة بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، بقطر 302 ملم ورأس حربي يزن 140 كيلوغرام، ومدى 150 كيلومتر، بوزن كلي يبلغ 650 كيلوغرام.

وأكد الحزب أن الصاروخ من طراز "أرض أرض" دقيق، طوره مهندسو المقاومة الإسلامية، يستخدم في ضرب الأهداف والمرافق الحيوية بدقة تصل إلى 5 متر.

كما أشار "حزب الله" إلى أن "نصر 2" يمتاز بقدرته على تضليل أنظمة الدفاع الجوي ومناعة منظومته على التشويش.

وأعلن الحزب استخدام الصاروخ لأول مرة في قصف مدينة حيفا.

هذا وشن الجيش الإسرائيلي أكثر من 235 غارة على مواقع متفرقة في لبنان، خلال آخر 24 ساعة، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية.

ومن جانبه، استهدف "حزب الله" مواقع إسرائيلية بعشرات الصواريخ، أبرزها قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب، التي استهدفت "بصواريخ نوعية".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 2483 شهيدا، و11628 مصابا".