بدأ وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن جولة فى الشرق الأوسط حيث سيزور إسرائيل في محاولة جديدة للدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة عقب مقتل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس يحيى السنوار.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "الجولة يتوقع أن تستمر حتى الجمعة المقبل، وسيبحث خلالها بلينكن في أهمية إنهاء الحرب فى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".



وستكون هذه الزيارة الحادية عشرة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من عام، وتأتي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة.

هذا، ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول بفريق التفاوض الإسرائيلي قوله "إن حماس لم تتفكك بعد رحيل السنوار، وتواصل العمل ووضعها مستقر".

وبحسب المسؤول ذاته، فإنه يجب أن تكون هناك مرونة في موقف إسرائيل من أجل استئناف المفاوضات.

وبينت الصحيفة أن استمرار القتال في جباليا يظهر مدى المبالغة في الادعاءات الإسرائيلية بشأن استكمال النصر على حماس، والأمر ذاته ينطبق على المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وفى سياق متصل، قال المتحدث باسم نتنياهو إن مسؤولين رفيعي المستوى ناقشوا خلال اجتماع هذا الأسبوع "أفكارا جديدة" بشأن عقد صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.