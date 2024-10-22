 ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على لبنان إلى 2483 شهيدا و11628 مصابا - بوابة الشروق
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ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على لبنان إلى 2483 شهيدا و11628 مصابا

وفا
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 2:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 2:17 ص

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على لبنان، إلى 2483 شهيدا و11628 مصابا.

وأضافت الوزارة، في بيان مقتضب، أن عدوان الاحتلال على لبنان أمس أسفر عن 19 شهيدا و98 مصابا.

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