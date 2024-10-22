ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على لبنان إلى 2483 شهيدا و11628 مصابا

الأكثر قراءة
«الشروق» تنشر تفاصيل أزمة كهربا وسر ترحيله إلى مصر
الأهلي يقرر ترحيل كهربا إلى مصر من الإمارات وتغريمه مليون جنيه
فيديو.. إعلام عبري يبث مشاهد من المعركة الأخيرة لـ يحيى السنوار
قودي وذا كونسلتانتس: دراسة تكشف عن صعود النساء في المناصب القيادية بمصر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على لبنان، إلى 2483 شهيدا و11628 مصابا.
وأضافت الوزارة، في بيان مقتضب، أن عدوان الاحتلال على لبنان أمس أسفر عن 19 شهيدا و98 مصابا.