القبض على شخص بمطار سوهاج أثناء محاولته تهريب مبالغ مالية

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ألقت الأجهزة الأمنية بمطار سوهاج القبض على شخص أثناء محاولته تهريب مبالغ مالية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار سوهاج من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير- مقيم بمحافظة سوهاج- أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته مبالغ مالية مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون. وبمواجهته اعترف بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد، واتخاذ كل التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.