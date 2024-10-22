الكرملين: نشاط بريكس ليس موجها ضد أي عملات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن التعاون في إطار "بريكس" ليس موجها ضد الدولار والعملات الأخرى، ويهدف بشكل رئيسي إلى ضمان مصالح دول المجموعة.

وخلال تعليقه على مقالة لمجلة "إيكونوميست"، جاء فيها بأن قمة "بريكس" في قازان ستناقش بين أمور أخرى، "خطة هزيمة الدولار"، قال بيسكوف في حديث لوكالة نوفوستي: "التعاون داخل مجموعة بريكس ليس موجها ضد أي طرف أو أي شيء، لا ضد الدولار ولا ضد العملات الأخرى. هذا التعاون يهدف إلى تحقيق الهدف الرئيسي وهو ضمان مصالح الدول التي تشارك في هذه المجموعة".

في وقت سابق، نشرت المجلة الأمريكية مقالة بعنوان "خطة بوتين لهزيمة الدولار" تناولت نظام الدفع الخاص بدول مجموعة "بريكس" وتأثيره على الهيمنة المالية للولايات المتحدة.

وذكرت المقالة أن الرئيس الروسي يأمل خلال قمة "بريكس"، في منح المجموعة وزنا من خلال اقتراح إنشاء نظام مالي ونظام دفع عالمي جديد لتوجيه ضربة للهيمنة الأمريكية على التسويات المالية العالمية وحماية روسيا وأصدقائها من العقوبات.

وأشارت إلى أنه يمكن لنظام الدفع البديل لدول "بريكس" أن يوفر معاملات أرخص وأسرع، وهو ما قد يكون موضع اهتمام البلدان ذات الاقتصادات النامية.