الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حزب الله في دمشق

أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قيادي في "حزب الله" اللبناني بنتيجة الضربة الأخيرة على العاصمة السورية دمشق.



وأعاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان له، يوم الاثنين، القضاء على قائد الوحدة 4400 لـ "حزب الله"، محمد جعفر قصير في أوائل أكتوبر الجاري، والذي كان يشرف على نقل الأسلحة والأموال من إيران، حسب الجيش الإسرائيلي.



وأضاف هاغاري: "قبل عدة ساعات قمنا بتصفية خلفه في سوريا".

وكانت وسائل الإعلام السورية قد أفادت، في وقت سابق، بأنه تم استهداف سيارة في حي المزة بالعاصمة دمشق. وحسب التقارير الإعلامية، فإن الضربة نفذت بصاروخ موجه.

وأكدت وزارة الدفاع السورية مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء الانفجار.