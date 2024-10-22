العكلوك يطالب الدول العربية بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً

أكد السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم، أن الأمر الذي من شأنه أن يوقف الإبادة الجماعية في غزة، هو تحمل الدول العربية، كجزء من المجتمع الدولي، تتحمل مسؤولية تاريخية، قومية ودولية، عن القيام بإجراءات وخطوات عملية لوقف جريمة الإبادة الجماعية.

ودعا خلال كلمته في الإجتماع الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن بمقر الأمانة العامة، لإطلاق خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على عدة أسس، منها العمل ضد أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وذلك استناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024 والذي اعتبرَ أن الاحتلال الإسرائيل غير قانوني ويشكل نظام فصل وتمييز عنصري، ويجب إزالته.

كما طالب بأن تنضم الدول العربية إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وأن يتم العمل في اتجاه يعزز بت محكمة العدل الدولية في ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب العلوك بأن تقاطع الدول العربية إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، وأن تعلن مقاطعة 97 شركة تعمل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، استناداً إلى قاعدة البيانات التي أصدرها وحدثها مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

كما دعا لإطلاق الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني حملات ملاحقة قانونية للمسؤولين الإسرائيليين عن جريمة الإبادة الجماعية، وفق قائمة العار لأولئك المسؤولين الإسرائيليين والتي أُعلنت في قرار القمة العربية.