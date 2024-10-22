 الإغاثة الطبية الفلسطينية: إسرائيل تمنع انتشال الجثامين من تحت الأنقاض في جباليا - بوابة الشروق
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الإغاثة الطبية الفلسطينية: إسرائيل تمنع انتشال الجثامين من تحت الأنقاض في جباليا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 7:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 7:03 ص

أعلن مدير الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة عايد باغي أن إسرائيل تمنع الأونروا ومؤسسات دولية من انتشال الجثامين من تحت الأنقاض في جباليا ومناطق أخرى في قطاع غزة.

وقال باغي: "إسرائيل رفضت طلبات من الأونروا ومؤسسات دولية لدخول طواقم الإسعاف لإخراج الجثامين من تحت أنقاض منازلهم المدمرة في جباليا ومناطق أخرى".

كما أكد مدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع الدكتور حسام أبو صفية أمس أن "ما يحدث في شمال غزة لا يستوعبه العقل البشري"، مطالبا بفتح ممر إنساني عاجل لإدخال الطعام.

وكشف المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أنه منذ 17 يوما يقبع نحو 200 ألف فلسطيني تحت القصف والحصار في محافظة شمال قطاع غزة ومخيم جباليا تحديدا.


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