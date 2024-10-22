جامعة الوادي الجديد تحتفل بتنظيم مهرجان الأسر الطلابية الأول لعام 2024-2025



أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، انطلاق مهرجان الأسر الطلابية الأول لعام 2025/2024، بمشاركة واسعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حيث أقيمت العديد من الأنشطة المتنوعة التي شملت مسابقات في "كرة القدم، تنس الطاولة، كرة الطائرة، مصارعة الذراعين"، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية وعلمية وفنية، كما تم إطلاق مجلة إلكترونية علمية لعرض أبحاث وإبداعات الطلاب.

وأشار "طنطاوي"، إلى أهمية هذا المهرجان في اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها، في ظل أن الجامعة تسعى دائماً إلى توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وسط تعزيز روح التعاون والتنافس الشريف بين الطلاب.

من جانبه أكد الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بجامعة الوادي الجديد، النجاح الكبير الذي حققه المهرجان، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف الجامعة في رعاية الطلاب وتنمية قدراتهم.

وأشار إلى تكريم الطلاب الفائزين في مختلف المسابقات تقديراً لجهودهم وإبداعاتهم، وحافزاً لهم لمواصلة التميز.