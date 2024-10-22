مقتل نائب قائد كتيبة إسرائيلية في جنوب لبنان

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل نائب قائد الكتيبة 9308 في معركة بجنوب لبنان، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ويوم الأحد، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمقتل قائد لواء المدرعات 401 في معركة جباليا بشمال قطاع غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المتحدث باسم الجيش سمح بإعلان خبر مقتل إحسان دقسة، الذي تولى منصبه في شهر يونيو الماضي.

وأضافت أن "العقيد قتل، على ما يبدو، نتيجة انفجار عبوة ناسفة"، بحسب قناة "سكاي نيوز عربية".

وتابعت: "كما أصيب عدد من الجنود في الحادث وتم نقلهم إلى المستشفيات، كما أُبلغت عائلاتهم".

وأوضحت: "كشفت التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش أن الدبابة التي كانوا يستقلونها اصطدمت بعبوة ناسفة، وأن دقسة لقي حتفه على الفور".