مصطفى الفقي: ترامب ممكن يستغل نفوذه وطول لسانه لوقف الحرب في غزة ولبنان

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن الوضع في الشرق الأوسط الآن يتوقف على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرًا إلى أن واشنطن قادرة على وقف الحرب في قطاع غزة ولبنان لو أرادت.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، اليوم الثلاثاء: «في حالة فوزه، دونالد ترامب ممكن يستغل نفوذه وطول لسانه لوقف الحرب.. لو أرادت أمريكا لاستطاعت».

ونوه أن مفهوم الدولة الوطنية في المنطقة العربية مهدد، موضحًا أن المواطنة تعني عدم التفرقة بين المواطنين على أساس العقيدة أو الدين أو الأصل أو اللون.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في الدول العربية الآن بوجود «رأسين في سدة الحكم»، مستشهدًا بالوضع في لبنان والسودان والعراق واليمن وليبيا.

ولفت إلى أن فكرة الميليشيات الموجودة الآن خطيرة وتؤدي إلى نتائج سيئة للغاية، قائلًا إن المتشددين اللبنانيين – ومعظمهم من الشيعة – يريدون مواصلة القتال.

وذكر أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لا يستطيع أن يفرض عليهم شيئًا، لأنه رئيس مؤقت، والأوضاع لا تسمح بذلك»، معتبرًا أن «مهاجمة ميقاتي لإيران علنًا أعلى سقف يستطيع بلوغه».