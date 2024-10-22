أوكرانيا: ضبط مسئولة بقطاع الصحة ومعها أموال غير مشروعة في إطار تحقيق بشأن تلقي رشاوى

ضبط محققون أوكرانيون مبلغا كبيرا من الأموال غير المشروع خلال مداهمة منزل رئيسة لجنة صحية في مدينة ميكولايف جنوبى أوكرانيا تصل قيمته إلى نحو 450 ألف دولار.

كما تم اكتشاف كمية من المجوهرات، وفقا لجهاز الخدمة السرية ومكتب المدعي العام.

وجاءت حملة المداهمة في إطار تحقيقات في الفساد في الخدمة العسكرية. وكانت رئيسة لجنة خبراء معنية بتحديد درجات الإعاقة قد ساعدت الأشخاص الذين لا يرغبون في الالتحاق بالجيش في الحصول على شهادات تثبت عدم لياقتهم. وكان قد تم الكشف عن حالة مماثلة وفي وقت سابق في غربى أوكرانيا.

وتقول السلطات إن المسؤولة في ميكولايف أعلنت بشكل رسمي عن حصولها على 44 ألف دولار بين أعوام 2015 و2023 . وقد أشترت المسؤولة ثلاث شقق وسجلتها باسم نجلها.

كما أصدرت المسؤولة بطاقات إعاقة لها ولنجلها العام الماضي من أجل تلقي معاش إعاقة والحصول على إعانات من الدولة.

يذكر أنه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تم فرض الأحكام العرفية وإصدار أوامر بالتعبئة. ولا يمكن للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و60 عاما والمصنفين على أنهم لائقون للخدمة العسكرية مغادرة البلاد بشكل قانوني إلا في حالات استثنائية.

ويتم دفع رشاوى على نطاق واسع لتجنب التجنيد في الخدمة العسكرية أو للحصول على تصريح خروج. ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، تعد أوكرانيا واحدة من أكثر الدول فسادا في أوروبا، بعد روسيا.