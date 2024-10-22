أبوعبيدة يبارك استهداف منزل نتنياهو: مجرمو الحرب لن يفلتوا من القصاص

بارك أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، العملية التي استهدفت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتبناها حزب الله اللبناني.

وقال أبو عبيدة، في تصريح له، اليوم الثلاثاء: «نبارك العملية النوعية التي استهدف من خلالها حزب الله مقر إقامة مجرم الحرب نتنياهو والتي توجه رسالة لقادة الاحتلال المجرمين مفادها أنهم حتى لو استطاعوا الإفلات من وجه العدالة الدولية العوراء فإنهم لن يفلتوا من القصاص العادل لأحرار ومقاومي الأمة».

وأضاف متحدث القسام: «استشهاد قادة المقاومة لن يضعفها بل سيزيدها تصاعداً وعزماً على إيلام العدو».

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن حزب الله، مسئوليته عن استهداف منزل نتنياهو، في الهجوم الذي وقع قبل أيام في مدينة قيساريا، وصفنه الأخير بأنه كان محاولة لاغتياله.

وقال مسئول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في مؤتمر صحفي، إن «المقاومة الإسلامية» - في إشارة إلى الحزب - تعلن مسئوليتها عن عملية قيساريا واستهداف منزل نتنياهو.

ولم يكن نتنياهو ولا زوجته سارة في المنزل عندما استهدفته طائرة مسيرة من لبنان، نجحت بتخطي الدفاعات الإسرائيلية ووصلت إلى قيساريا.

وكانت القناة الإسرائيلية 14 قد قالت إن الخطة الإسرائيلية للرد على الهجوم الإيراني الصاروخي أصبحت جاهزة، وقد تتضمن مهاجمة منازل مسئولين إيرانيين ردًا على محاولة اغتيال نتنياهو، وفق تعبيرها.