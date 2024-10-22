مستشفى كمال عدوان بغزة يطالب بفتح ممر إنساني عاجل

قال مدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، الدكتور حسام أبو صفية، إن"ما يحدث في شمال غزة لا يستوعبه العقل البشري"، مطالبا بفتح ممر إنساني عاجل لإدخال الطعام.



وأوضح أبو صفية: "وحدات الدم في المستشفى نفدت بالكامل، وفقدنا أعدادا من الجرحى بسبب نقص الإمكانات".



وأضاف:"المصابون ملقون في الشوارع ولا إمكانات لانتشالهم وإسعافهم، كما أن عددا كبيرا من المصابين صاروا في عداد الشهداء".

وطالب مدير مستشفى كمال عدوان بفتح ممر إنساني عاجل ودائم لإدخال الطعام للطواقم التي تعمل دون غذاء وتوفير المساعدات الطبية. موضحا أن "الطواقم الطبية تعمل دون نوم بسبب القصف المتواصل في محيط المستشفى".

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أن كارثة إنسانية حقيقية تواجه الأطفال حديثي الولادة في حضانة مستشفى كمال عدوان.

وأفاد مراسلنا في قطاع غزة اليوم الاثنين بمواصلة القوات الإسرائيلية لليوم الـ17 على التوالي قصف وحصار شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى عمليات نسف المنازل.

كما كشف المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أنه منذ أكثر من 17 يوما يقبع نحو 200 ألف فلسطيني تحت القصف والحصار في محافظة شمال قطاع غزة ومخيم جباليا تحديدا.