جيش الاحتلال يطلب إخلاء مبان جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت

طالب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء الثلاثاء، بإخلاء مبانٍ جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتضمن طلب الإخلاء، بحسب تدوينة للمتحدث عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، المباني المحددة في الخرائط المرفقة، والمباني المجاورة لها في مناطق: حارة حريك، والليلكي، وبرج البراجنة.

وزعم أن «أهالي تلك المناطق متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، سوف يعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب».

وأضاف: «️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر»، بحسب تدوينته.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حارة حريك

🔸الليلكي

🔸برج البراجنة



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/gjRa0QC2a8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2024

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، بمقتل 63 شخصًا وإصابة 234 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الغارات على الجنوب أدت إلى استشهاد 24 وإصابة 85 آخرين.

ولفتت إلى تسجيل 3 شهداء و21 جريحا في النبطية، و7 شهداء و5 جرحى في البقاع، و11 شهيدا و63 جريحا في بعلبك الهرمل، و18 شهيدا و60 جريحا بجبل لبنان.

وأعلنت ارتفاع الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2546، والجرحى إلى 11 ألفًا و862.