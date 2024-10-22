لاس بالماس يقتنص انتصاره الأول في الليجا

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قلب لاس بالماس تأخره بهدف أمام مضيفه فالنسيا إلى فوز مثير 3 /2 مساء الاثنين في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم بيبيلو بهدف لفالنسيا من ضربة جزاء في الدقيقة 14 ثم أدرك أليكس مونيوز التعادل للاس بالماس قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف فابيو سيلفا الهدف الثاني للاس بالماس في الدقيقة 53 قبل طرد بيبيلو لاعب فالنسيا في الدقيقة 69.

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة سجل البرتو موليرو الهدف الثالث للفريق الضيف ثم رد سيزار تاريجا بالهدف الثاني لفالنسيا في الثواني الأخيرة.

وسجل لاس بالماس انتصاره الأول في الدوري الإسباني ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتقدم من المركز الأخير إلى قبل الأخير، بفارق الأهداف عن فالنسيا الذي تراجع للمركز الأخير.