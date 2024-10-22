استطلاع: غالبية الألمان يرفضون إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل

يعارض غالبية الألمان إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك وفقا لمسح نشر اليوم الثلاثاء أجري لصالح وسيلتين إعلاميتين ألمانيتين.

واظهر الاستطلاع أن 60% من المشاركين يرفضون تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، فين حين أن 31% يدعمونها فيما لم يقرر 9% موقفهم.

وأجرى معهد فورا استطلاعا هاتفيا لصالح مجلة شتيرن وإذاعة أر تي إل ألمانيا خلال يومي 17 و 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وشمل عينة من 1007 مشاركين، مع هامش خطأ أقصى قدره ±3 %.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد خلال خطاب ألقاه في البوندستاج، مجلس النواب الألماني، الأسبوع الماضي، التزام بلاده بتزويد إسرائيل بالأسلحة. وقال: "توجد عمليات إرسال وستكون هناك دائما عمليات إرسال أخرى. يمكن لإسرائيل الاعتماد على ذلك".

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك أي عمليات إرسال للأسلحة تجري حاليا. وخلال الفترة بين مارس ومنتصف أغسطس، لم ترسل أي أسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل.

كما شدد شولتس إلى الحاجة إلى مواصلة المساعدات الإنسانية إلى غزة، واكد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي في ظل النزاع المستمر في الشرق الأوسط. وأشار أيضا أهمية العمل نحو حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وكشف الاستطلاع عن مستويات مختلفة من الدعم لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين مؤيدي الأحزاب السياسية.

وأشار الاستطلاع إلى أنه بين الناخبين المؤيدين للأحزاب الحاكمة، تفوق الرفض على التأييد، حيث رفض 60% من ناخبي حزب شولتس الإشتراكي الديمقراطي و52% من ناخبي الحزب الديمقراطي الحر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ومن بين مؤيدي حزب الخضر، عارض 50% الصادرات، بينما أبدى 56% من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي معارضتهم أيضا.

وكانت المعارضة أقوى بين ناخبي حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي، حيث عارض 85% منهم إرسال الأسلحة، تلاهم 75% من ناخبي الحزب اليميني البديل من أجل ألمانيا.