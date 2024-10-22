شهدت الحلقة الـ28 من مسلسل "برغم القانون"، الذي يُعرض حاليا على قناة "ON" أحداثا قوية، حيث وجدت إيناس (هبة خيال)، طليقها نبيل (عابد عناني)، وهو يلعب مع ابنهما، فطلبت منه ألا يتركه بمفرده، لكنه اعترض قائلا: "كل الناس بتلعب حوالينا، اللعبة مش خطر".

ثم أخبرته إيناس أن ابنهما سينتقل للعيش مع والدتها؛ لأنها ستتزوج بعد يومين، ولم تعطه فرصة للرد، ورحلت قائلة: "الكلام خلص، الولد هيعيش مع ماما".

زتدور أحداث مسلسل "برغم القانون" حول المحامية ليلى، التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ يوما لتجد أن زوجها اختفى دون سابق إنذار، لتتكشف بعد ذلك حقائق وأسرار توضح سبب هروبه بشكل مفاجئ.

يشارك فى بطولة المسلسل بجانب إيمان العاصي، وهبة خيال، كل من: هاني عادل، ومحمد القس، ووليد فواز، وجوري بكر، وفرح يوسف، ومحمد محمود عبد العزيز، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.

يذكر أن الفنانة هبة خيال شاركت في فيلم "الترعة"، الذي نافس في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي، ضمن قسم LA CINEF. كما شاركت في عدد من المسلسلات، منها "منورة بأهلها"، و"تلت التلاتة"، و"الأصلي".