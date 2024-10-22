محافظ كفر الشيخ يتابع انتظام سير العمل ونقل الطلاب والأهالي بموقف فوه

تابع اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، انتظام سير العمل بموقف سيارات الأجرة والالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة ونقل الطلاب والأهالي بمدينة فوه، تحت إشراف اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مدينة فوه.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة إلتزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة لنقل الركاب فى أماكن واضحة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، وتركيب البنرات واللافتات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام الأهالي، والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التعريفة، محذرًا من استغلالهم واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال من يستغلهم أو يتعدي على حقوقهم.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى وجود تنسيق كامل بين رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافطة وإدارة المواقف والإدارة العامة للمرور ومباحث المرور؛ لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال الأهالي.

وأكد المحافظ، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير تجاه من يستغل المواطن في تحصيل مبالغ أزيد من تعريفة الركوب المحددة بجميع الخطوط بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع استغلال الأهالي.

وناشد محافظ كفرالشيخ، جموع المواطنين عدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الخط الساخن والخط والأراضي على مدار 24 ساعة يوميا.