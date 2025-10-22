محافظ المنيا يفتتح مركز شباب بني خلف بمغاغة بتكلفة 6 ملايين جنيه

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، مركز شباب بني خلف بمركز مغاغة، المُقام على مساحة 1750 مترًا مربعًا وبتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه.

يأتي هذا الافتتاح ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وفي إطار خطة الدولة لدعم البنية التحتية الشبابية وتوفير خدمات متكاملة لأبناء المحافظة، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعي الشباب والرياضة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.

وأشار إلى أن إنشاء وتطوير مراكز الشباب يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة للنشء والشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، واستثمار أوقاتهم بشكل إيجابي ومثمر، بما يسهم في بناء جيل قوي وواعٍ بدوره في تنمية وطنه.

وأضاف اللواء كدواني أن الجهود المبذولة في قطاعي الشباب والرياضة تأتي استكمالًا لسلسلة المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدًا أن مراكز الشباب تمثل متنفسًا حيويًا للشباب، وتُسهم في اكتشاف المواهب، وتنمية القدرات، وتعزيز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية.

من جانبه، أوضح مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن مركز شباب بني خلف تم تنفيذه بواسطة الجهاز المركزي للتعمير، ويتكون من مبنى إداري على طابقين يضم صالات أنشطة متعددة (تنس طاولة، كاراتيه، قاعة نشاط)، وغرفًا إدارية، ودورات مياه، بالإضافة إلى ملعب نجيل صناعي بمساحة 22 × 40 مترًا، مدعّم بشبكة إنارة عالية الجودة ومحاط بسور خارجي لتأمين رواده.