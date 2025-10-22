الكويت تطالب المجتمع الدولي بردع ممارسات إسرائيل التوسعية

استنكرت دولة الكويت، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن ذلك يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2234 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد عدم شرعيته.

وجددت الكويت دعوتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الممارسات غير المشروعة، وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

كما أكدت موقف الكويت الثابت والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.