ليفاندوفسكي يدخل دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الإسباني، بات ضمن قائمة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، فإن المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، البرتغالي روبن أموريم، يسعى لتعزيز خط هجوم الفريق بضم ليفاندوفسكي، الذي قد يكون متاحًا في سوق الانتقالات في ظل الغموض المحيط بمستقبله داخل صفوف النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة لم تحسم بعد موقفها من تفعيل خيار تمديد عقد المهاجم البولندي لموسم إضافي، حيث ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

كما أشارت التقارير إلى أن ليفاندوفسكي سبق وأن أبدى ترحيبه بفكرة الانتقال إلى مانشستر يونايتد، ما قد يُسهل من حسم الصفقة في حال فتح باب المفاوضات رسميًا بين الطرفين.