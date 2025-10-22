إندونيسيا تبني 7 مصانع جديدة للأسمدة بقيمة 3 مليارات دولار

تعتزم الحكومة الإندونيسية إقامة سبعة مصانع جديدة وحديثة للأسمدة، على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، لتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني من الأسمدة.

وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من خمسة من بين تلك المصانع السبعة، بحلول عام 2029.

وقال وزير الزراعة، أندي عمران سليمان، في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الزراعة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، إن "ميزانية التطوير تبلغ نحو 50 تريليون روبية إندونيسية (3 مليارات دولار)".

وأشار إلى أن المصانع الجديدة ستكون موفرة للطاقة، مما سيساعد في خفض تكاليف الإنتاج. وبينما تخصص المصانع القديمة ما يصل إلى 43% من نفقاتها التشغيلية للغاز، فمن المتوقع أن تنفق المصانع الجديدة ما يتراوح بين 22% و23% فقط.

وأوضح سليمان أن مصدر ميزانية أعمال البناء سيكون من برامج الكفاءة التي تنفذها الوزارة.

وأضاف وزير الزراعة أن الإصلاحات الشاملة مكّنت الحكومة من توفير 10 تريليون روبية (601 مليون دولار أمريكي)، وخفض تكاليف إنتاج الأسمدة بنسبة 26%.