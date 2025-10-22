المستشار النمساوي كريستيان شتوكر يخضع لجراحة في الظهر

أعلن مكتب المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه سيخضع لجراحة في الظهر.

ويعاني المستشار، 65 عاما، من آلام منذ فترة، وسوف يخضع لإجراء عملية جراحية روتينية الأسبوع المقبل، بناء على نصيحة الأطباء، بحسب ما ورد في البيان.

وأضاف البيان أن شتوكر سيواصل مهامه الرسمية من المنزل لبعض الوقت، وسينوب عنه في غيابه، نائب المستشار أندرياس بابلر، أو وزير الدولة ألكسندر برول، بحسب الحاجة.

ويعتزم شتوكر حضور قمة دول غرب البلقان في لندن، اليوم الأربعاء، غير متأثر بالعملية المرتقبة.

وقبيل الاجتماع، الذي من المتوقع أن يحضره المستشار الألماني فريدريش ميرتس أيضا، وصف شتوكر توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل دول غرب البلقان بأنه "ضرورة أمنية".