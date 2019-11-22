الحكومة الهندية: نفوق أكثر من 18 ألف طائر مهاجر جراء تسمم غذائي في بحيرة مالحة

قال مسؤولون في الحكومة الهندية اليوم الجمعة إن نتائج فحوص أجراها مختبر بولاية راجستان أكدت أن السبب وراء نفوق ما يقرب من 500ر18 من الطيور المهاجرة في أكبر بحيرة مالحة حبيسة بالهند هو مرض يعرف باسم " التسمم الممباري" وهو نوع من التسمم الغذائي.

والتسمم الممباري هو من الأمراض العصبية العضلية التي تنجم عن مادة سامة تنتجها سلالات بكتيرية. ويمكن أن يسبب هذا المرض الشلل والوفاة.

وتم العثور على الطيور النافقة لأول مرة يوم 9 تشرين ثان/نوفمبر من قبل زوار لبحيرة سامبهار، التي تبعد نحو 80 كم جنوب غرب مدينة جايبور وهي عاصمة ولاية راجستان. وتجذب هذه البحيرة الآلاف من الطيور المهاجرة كل شتاء.

وقال دي إن باندي، المسؤول بإدارة الغابات في راجستان، إن معهد البحوث البيطرية الهندي الذي يتخذ من منطقة بريلي مقرا له، أكد أن التسمم الغذائي هو سبب نوفق الطيور.

وأضاف باندي أن إدارة الغابات تخلصت حتى الآن من جيف ما يقرب من 500ر18 طائر تنتمي لعدة أنواع، وبينها طائر أبو المجرفة الشمالي والدريجة الشرسة ونكات العالم القديم والزقزاقاوات.