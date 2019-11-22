الرئيس الصربي ينفي إلغاء زيارته المقبلة إلى روسيا على خلفية واقعة التجسس المزعومة

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، أن بلاده ترغب في إقامة علاقات جيدة مع روسيا تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين البلدين، مؤكدًا عدم إلغاء زيارته المرتقبة إلى روسيا، على خلفية الفيديو الذي انتشر مؤخرًا، لشخص يُعتقد أنه موظف بالسفارة الروسية وهو يقدم المال لمسؤول صربي.

وقال فوتشيتش -في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إننا نرغب في إقامة علاقات جيدة تقوم على أساس الثقة مع روسيا"، وأشار إلى أن صربيا دولة مستقلة، وستتمكن من الدفاع عن حيادها العسكري.. مٌشددًا على تعامل بلجراد مع الموقف الراهن بمنتهى الجدية والمسؤولية.

وأضاف "لقد كنا دولتين صديقتين لفترة طويلة".. مؤكدًا استعداد بلاده لإقامة علاقات جيدة مع روسيا. كما أعرب عن أمله في أن تكون موسكو لديها نفس الاستعداد.

كان الكرملين قد أعرب، في وقت سابق، عن ثقته بأن علاقات التحالف الأخوية بين روسيا وصربيا لن تتأثر بنشر هذا الفيديو.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "كرملين" دميتري بيسكوف -في تصريح صحفي- "نحن على يقين من أن العلاقات بين روسيا وصربيا هي علاقات متميزة وتتسم بطابع الشراكة والأخوة والتحالف في طبيعتها، ولا يمكن لأي شيء أن يؤثر عليها".

وأضاف بيسكوف، أن القيادة الروسية لا تزال تجهل تفاصيل الأمر وأن الموضوع يحتاج للمزيد من البحث والتدقيق.