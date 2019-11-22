تعرف على ملاعب الزمالك في بطولة إفريقيا والدوري

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من مسئولي اتحاد الكرة ، حول الملعب الذي سيستضيف مباريات الزمالك المقبلة، سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، علاوة على تحديد أعداد الجماهير المسموح لها بحضور اللقاءات .

وبحسب الخطاب ستقام مباريات الزمالك في دوري الأبطال على ستاد السلام ، بينما تقام مباريات الفريق في الدوري على ستاد القاهرة .

وأكد الخطاب على إقامة مباراة أول أغسطس الأنجولي، المقررة يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري الأبطال ، على ستاد السلام ، بحضور 10 آلاف مشجع.

كما تقام الزمالك في الدوري بحضور 5 آلاف مشجع، بواقع 3 آلاف عضو من الجمعية العمومية، و1500 بكشوف من وزارتي الشباب والتعليم، و500 للفريق الضيف".