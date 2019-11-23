تراجع جديد لعدد منصات النفط العاملة في أمريكا

ذكرت اليوم الجمعة شركة "بيكر هيوز" للاستشارات والخدمات النفطية أن عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة واصل تراجعه، حيث انخفض خلال الأسبوع الحالي بمقدار 3 منصات، ليسجل عدد المنصات تراجعا خلال 12 أسبوعا من أخر 14 أسبوعا تراجع فيها عدد المنصات بمقدار 99 منصة.

بلغ عدد المنصات العاملة خلال الأسبوع الحالي 803 منصات بانخفاض قدره 279 منصة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع الحالي 671 منصة بانخفاض قدره 3 منصات، في حين استقر عدد منصات الغاز عند مستوى 129 منصة دون تغيير.

يذكر أن عدد منصات استخراج النفط والغاز تعتبر مؤشرا مبكرا على مستوى الإنتاج المستقبلي.

وكانت أخر مرة وصل فيها عدد المنصات إلى هذا المستوى في آذار/مارس 2017.