صرح الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا بأنه غداً بميدان طه حسين علي كورنيش النيل بمحافظة المنيا سيزاح الستار عن التمثال المهدى من الجامعة للمحافظة رمزاً للصداقة والتوأمة والتآخي بين مدينتي المنيا هيلدسهايم الالمانية، والذي قام بتنفيذه الدكتور الفنان جمال صدقي أستاذ النحت البارز بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن المركز الإنتاجي بكلية الفنون الجميلة قام بتنفيذ التمثال من خلال الدكتورجمال صدقي ليتم وضعه بأكبر الميادين بالمحافظة، وذلك بعد أن اطلقت مدينة هيلدسهايم على أحد الكباري بها اسم المنيا تعبيراً منها عن التواصل بين المدينتين.

ومن جانبه أوضح الدكتور جمال صدقي بأن التمثال رمز التآخي تم تنفيذه بارتفاع 5 أمام يجمع بين الحضارة الفرعونية القديمة وشعار مدينة هيلدسهايم ويسجل التوأمة بين المدينتين بالكتابتين العربية والألمانية.