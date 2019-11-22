الخارجية الروسية: واشنطن لم تطلب من موسكو رسميا التعاون بمجال مكافحة الإرهاب في أفغانستان

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، اليوم الجمعة، أن موسكو لم تتلق طلباً رسمياً من الولايات المتحدة بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب بأفغانستان.

وقال سيرومولوتوف - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "لدينا تعاون مثمر مع واشنطن من خلال ممثلين خاصين لشؤون أفغانستان، بصيغ ثنائية ومتعددة الأطراف".

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أنه "في إطار هذه الاتصالات، نحاول تنسيق النهج المتعلق بتهيئة ظروف دولية مواتية لإنهاء المواجهة المسلحة في هذا البلد وإطلاق محادثات سلام مباشرة بين الأطراف الأفغانية المتحاربة".